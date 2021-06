utenriks

Det kunngjorde Putin på ein pressekonferanse etter toppmøtet mellom dei to i Genève.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, vart kalla tilbake til Moskva for tre månader sidan, etter at Biden kalla Putin ein mordar.

USA kalla på si side ambassadøren sin til Russland tilbake for om lag to månader sidan, då Russland foreslo at han burde vende heim til Washington.

Putin kalla òg møtet mellom partane konstruktivt.