10.000 nye koronatilfelle i Storbritannia for første gong sidan februar

utenriks

11.007 nye tilfelle er det høgaste talet registrerte tilfelle på eitt døgn sidan 19. februar, ifølgje britiske styresmakter.

Deltavarianten, som har opphavet sitt i India, står no for om lag 95 prosent av alle nye koronatilfelle i Storbritannia. Styresmaktene reknar med at den er mellom 40 og 80 prosent meir smittsam enn tidlegare variantar. Dei fleste nye tilfella oppstår blant yngre aldersgrupper som ikkje har vorte vaksinerte.

Smitten gjorde at Storbritannia måtte utsetje å oppheve dei fleste attverande koronatiltaka. Den planlagde gjenopninga 21. juni er utsett i opptil fire veker.

