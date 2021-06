Brasils sentralbank hevar styringsrenta og fryktar inflasjon

utenriks

Dermed er renta nesten like høg som før pandemien. I januar 2020 var ho på 4,5 prosent. Sentralbanken ventar at renta vil bli auka med minst like mykje på neste møte i august.

Banken er særleg bekymra over prisaukar i landet, som dei ser på som ein større trussel mot økonomien enn ei ny koronanedstenging, sjølv om viruset framleis herjar i Brasil.

Inflasjonsraten låg på 8,06 prosent i mai, langt over målet til banken om inflasjon på mellom 2,25 og 5,25 prosent.

Den blir driven oppover av den verste tørkeperioden på nesten eit tiår sørvest og vest i landet, som har tømt dammane landet er avhengige av for nesten to tredelar av elektrisiteten. Straumprisane har dermed skote i vêret.

Økonomien voks likevel med 1,2 prosent i første kvartal, og det er no venta at BNP vil vekse med 4,85 prosent i år, opp frå anslaget om 3,04 prosent for to månader sidan, då landet var herja av ei stor andre smittebølgje.

Epidemien i landet, der det er registrert nesten 500.000 koronadødsfall, er langt frå over. Nesten 2.000 døyr framleis dagleg, og vaksinasjonen har vorte ramma av både manglar og forseinkingar.

Berre om lag 11 prosent av dei 212 millionane i landet innbyggjarar er fullvaksinert.

