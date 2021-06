Elfenbeinskystens ekspresident vender heim etter frikjenning

utenriks

Gbagbo forlét Elfenbeinskysten i 2011 etter å ha nekta å godta eit valnederlag. Konflikten enda med at han vart arrestert og seinare sendt til Haag. Han vart frikjend for lovbrot mot menneskja under valdsbølgja som kosta rundt 3.000 menneske livet i Elfenbeinskysten i 2010 og 2011.

Torsdag gjekk han om bord på eit fly på veg tilbake til heimlandet. Returen til 76-åringen blir sett på som ein test av stabiliteten i det konfliktherja landet.

Gbagbo har opphalde seg i Brussel sidan han i 2019 vart frikjend. Ein anke vart avvist i mars, noko som opna for at han kunne reise heim igjen.

