Fransk konspirasjonsteoretikar arrestert for kidnapping

Rémy Daillet-Wiedemann vart arrestert då han returnerte frå Malaysia til Paris onsdag.

Jenta vart kidnappa frå huset til bestemora i Aust-Frankrike i midten av april. Kidnappinga skal ha vorte utført av fleire menn tilsette av mora til jenta. Ho vart funnen nokre dagar seinare i Sveits.

Etterforskarar meiner bortføringa kan ha vorte organisert av ekstremistar leidd av Daillet-Wiedemann, som meiner barn uretteleg blir teken bort frå foreldra.

Etter bortføringa la 54-åringen ut ein video der han sa at organisasjonen hans «returnerer barn som er kidnappa av staten, til foreldra etter deira ønske», og han nekta for at det var ei kidnapping.

Mora til jenta og ni andre er sikta for kidnappinga. Sju av dei er varetektsfengsla.

Daillet-Wiedemann er kjent for politiet som ein forkjempar for ekstremistiske konspirasjonsteoriar og for ei populistisk overtaking av staten.

I tidlegare videoar har han støtta ideen om eit statskupp og uttrykt motstand mot skattar, vaksinar, munnbind og 5G.

