Husleigekrangel kan velte Sveriges regjering

utenriks

Vänsterpartiet er svært misnøgde med eit forslag om fri fastsetjing av utleigeprisar på bustader. Dette er i dag regulert i Sverige, slik at utleigar ikkje kan la marknaden bestemme leiga; ho skal i staden vere basert på bruksverdien på bustaden.

Tysdag stilte Vänsterpartiet eit ultimatum: Dropp forslaget, eller innlei forhandlingar med leigebuarforeininga for å sikre forbetringar.

– Regjeringa har så langt, når fristen er ute, ikkje oppfylt krava våre, sa partileiar Nooshi Dadgostar torsdag. Dermed stod ho fast ved trusselen om å felle regjeringa dersom ho ikkje føydde seg og varsla eit mistillitsforslag.

Ifølgje Riksdagens leiar skal avrøystinga haldast måndag klokka 10. Før det må forslaget formelt fremjast to gonger. Det første kravet vart lagt fram av 36 representantar torsdag ettermiddag. Fredag skal det fremjast for andre gong.

SD forventar fleirtal

Sverigedemokraterna sørgde for at Vänsterpartiet hadde nok støtte til å starte den formelle prosessen, noko som krev 35 stemmer i Riksdagen.

– Eg forventar at fleirtalet i huset vil stemme for å fjerne Löfven, seier Sverigedemokraternas parlamentariske leiar Henrik Vinge. Partiet hans ligg på same linje som Vänsterpartiet i husleigesaka.

Også Kristdemokraterna var forholdsvis tidleg ute med å seie at dei var innstilte på å felle regjeringa.

– Det har vore sju vanskelege år sidan Stefan Löfven tiltredde. Vi ser no moglegheita til å danne ei ny regjering, seier partileiar Ebba Busch i Kristdemokraterna.

Uklart om det går mot nyval

Minst 175 av dei 349 medlemmene i nasjonalforsamlinga må stemme for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom. Etter at Moderaterna gjorde det klart at dei òg er innstilte på å felle regjeringa, er det fire parti med til saman 181 representantar som støttar forslaget.

– Det er naturleg for oss å stemme mot denne regjeringa. Den byggjer på motstridande motsetningar og løfte, seier Moderaternas gruppeleiar i Riksdagen, Tobias Billström.

– Moderaterna er alltid førebudd til å ta over styringa av Sverige, seier han om utsiktene til at det kan bli nødvendig å danne ny regjering eller skrive ut nyval. Billström seier det ikkje har noko å seie at partia har ulike motiv for å ville kaste regjeringa.

Ebba Busch seier ein førebels ikkje kan gå ut frå at det blir nyval, men seier dei i så fall vil ønskje det velkommen «fordi det gir veljarane moglegheit til å seie sitt».

Ultimatum

Like før Vänsterpartiets frist på 48 timar gjekk ut, svarte justisminister Morgan Johansson med å invitere partane i bustadmarknaden for å diskutere det omstridde forslaget om leigeprisar. Men det var altså ikkje nok for Vänsterpartiet.

– Å snakke saman oppfattar eg at Morgan Johansson og partane har gjort fleire gonger, seier Dadgostar, som understrekar at det er forskjell på samtalar og reelle forhandlingar.

Sabelrasling ikkje uvanleg

Ei mistillitserklæring blir ofte omtalt som det sterkaste våpenet til opposisjonen. Ofte er det nok å truge med mistillit for å uttrykkje misnøye.

– Det er ein måte å prate til eigne medlemmer og veljarar på, å vise at ein meiner alvor, seier statsvitar Jenny Madestam til Sveriges Television.

Riksdagen har stemt over mistillit ti gonger utan at nokon har måtta gå.

– Ein må ikkje gløyme at mistillit kan føre til regjeringskrise, og det er det ikkje sikkert alle partia vil vere med på å skape, seier Madestam.