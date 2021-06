Juneteenth-forslag er godkjent av Kongressen

utenriks

Etter behandlinga i Kongressen trengst berre president Joe Bidens signatur.

Det var 19. juni at dei siste slavane vart fortalde at dei var frie. Sørstatssoldatane overgav seg i april 1865, men det var ikkje før 19. juni same år at dette vart forkynt i byen Galveston i Texas.

Dagen vil bli den første nye offentlege høgtidsdagen sidan Martin Luther King jr-dagen vart innført i 1983, til ære for borgarrettskjempa som vart drepen i 1968. Dei fleste delstatar i USA feirar allereie juneteenth som ein heilagdag eller markerer han på anna vis.

