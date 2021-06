Nytt straumbrot på Puerto Rico

utenriks

Det private selskapet Luma Energy, som frå 1. juni har vore ansvarlege for straumen på øya, sa at tre einingar vart tekne av nettet. Det er uklart kvifor.

Det siste straumbrotet førte til sinne i sosiale medium, då tusenvis av menneske måtte kaste mat og medisin som må haldast avkjølt. Enkelte har òg hatt problem sidan straumbrotet førre veke gjorde at 900.000 mista straumen.

Det siste straumbrotet kom òg like etter at Luma åtvara om at det kunne bli opphald i tenestene på nattetid dei neste tre dagane på grunn av vedlikehald og andre mindre problem.

Etter at orkanen Maria ramma Puerto Rico knallhardt i 2017, tok det elleve månader før straumforsyninga var retta opp igjen.

(©NPK)