Texas gjer det lovleg å bere våpen offentleg utan å søkje løyve

utenriks

Lova gjekk gjennom delstatsforsamlinga, der republikanarane har kontrollen, førre månad.

Den vil gi alle som er eldre enn 21 år, og ikkje har fått forbod mot å eige eit våpen, lov til å bere eit offentleg, utan å først få løyve.

I forslaget blir det argumentert med at grunnlova både i Texas og for heile landet tillèt folk å bere våpen, og at det derfor bør vere få avgrensingar på kven som og kvar ein får gjere dette. Lova trer i kraft 1. september.

Motstandarar av ho, blant dei demokratar både i delstaten og på føderalt nivå, meiner at lausare våpenlovgiving kan føre til meir vald.

Dei har vist til masseskytingar i delstatshovudstaden Austin seinast førre veke, der éin person vart drepen og 13 såra, og ein massakre mot ein Walmart i El Paso i 2019, der 23 menneske vart drepne og like mange såra.

(©NPK)