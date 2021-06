Vänsterpartiet: Vi ombestemmer oss ikkje

utenriks

Partileiar Nooshi Dadgostar seier at partiet har foreslått fleire utvegar for regjeringa og Centerpartiets leiar Annie Lööf denne veka, men utan at nokon kom dei i møte.

– Regjeringa har ikkje inngått kompromiss, seier Dadgostar til TT.

Ho gjer det klart at partiet vil stemme ja til mistillitsforslaget måndag, men at det ikkje er aktuelt å støtte at ei regjering med Moderaterna og Sverigedemokraterna.

– Vi vil ha ei Löfven-regjering, men vi kan ikkje ha det viss vi ikkje blir respekterte som regjeringsgrunnlag.

At Vänsterpartiet stemmer bort ei sosialdemokratisk regjering, er historisk i Sverige.

