Vesten slit med å lese Putin

utenriks

– Vi har nok i stor grad undervurdert kva russarane er villige til å gjere for å oppnå måla sine, men no overanalyserer vi kanskje russarane sine feil, seier Karen-Anna Eggen, som er forskar ved Institutt for forsvarsstudium (IFS).

Ho trur toppmøtet med Biden var prestisjemessig viktig for Putin og eit høve for den russiske presidenten til å vise seg fram som ein viktig internasjonal aktør.

– Men det var nok òg viktig for Biden, som fekk verke som ein tøff leiar, men med tru på diplomati, seier Eggen til NTB.

Toppmøtet baud likevel ikkje på overraskingar, meiner ho.

– Posisjonane var avklarte på førehand og vart repetert av begge partar, seier ho.

Godt regissert

Jakub M. Godzimirski, som er forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi), meiner også at møtet mellom dei to presidentane gjekk som forventa.

– Det var eit godt regissert toppmøte i den forstanden at ein tok forholdsreglar, særleg frå amerikansk side, slik at ein slapp å bli utsett for nokon av dei hersketeknikkane som Putin er kjend for å bruke, seier han til NTB.

Godzimirski syns Biden gjorde ein god figur på pressekonferansen etter møtet og konstaterer òg at Putin var godt førebudd på å slå tilbake skuldingar som vart retta mot Russland.

Langsiktig plan?

Han er usikker på om Vesten les Putin og Russland riktig.

– Dette er ein pågåande debatt. Enkelte meiner at Russland ikkje har nokon stor og overordna plan, men at landet utnyttar dei moglegheiter som oppstår. Andre trur det er snakk om ein langsiktig plan, seier han.

– Eg personleg trur Russland har ein del langsiktige målsetjingar og prøver å koordinere desse, men samtidig er det nok snakk om eit samspel mellom ulike interessegrupper der Putin fungerer som meklar, seier Godzimirski.

– Ingen veit heilt svaret på kva slags prosjekt Putin og krinsen hans er i ferd med å gjennomføre, om det er snakk om eit langsiktig prosjekt for å byggje opp ei stormakt, eller om det er snakk om ei lita gruppe menneske som er ute etter å sko seg. Eg trur at det er litt av begge delar, seier han.

Meir framoverlent

Eggen er òg usikker på om Vesten les Putin og politikken og ambisjonane hans riktig.

– Ja og nei. Eg har sett mange gode analysar på Russland, men vi er nok litt for dårlege til å sjå samanhengen mellom det landet gjer militært, økonomisk og i diplomatiet, seier ho.

– Dei klarer nok ikkje å koordinere politikken sin på alle område, men har ein tradisjon for mangeårige planar og ein mykje meir overstatleg dimensjon i tilnærminga si.

– Vi ser utvilsamt eit Russland som er meir framoverlent og som tek meir aktivt del i internasjonal politikk, også ut over eigne nærområde, seier Eggen.

– Russland har avgrensa økonomiske ressursar, men nøler ikkje med å bruke dei for å fremje eigne interesser internasjonalt, konstaterer Godzimirski.

Søkjelys på Kina

USA ser no på Kina som den største utfordringa for det økonomiske og militære hegemoniet sitt i verda, og Washington ser at Moskva og Beijing skal danne felles front. Det kan vere ei medverkande årsak til at Biden no ønskjer å betre forholdet til Russland, trur han.

– Denne tanken går heilt tilbake til då Zbigniew Brzezinski var nasjonal tryggingsrådgivar under president Jimmy Carter, seier Godzimirski.

– Det er ingen tvil om at Kina ønskjer Russland med på laget, men mange russarar fryktar òg at landet vil bli vurdert som veslebror i eit slikt samarbeid, seier han.

(©NPK)