Delvis EU-siger i vaksinesøksmål mot AstraZeneca

utenriks

Pålegget mot AstraZeneca kom i ein domstol i Brussel fredag ettermiddag. Talet på dosar dei blir pålagde å levere, er lågare enn EU kravde.

Dersom den svensk-britiske produsenten ikkje følgjer den pålagde leveringsplanen må dei betale 10 euro – omtrent ein hundrelapp – per dose som ikkje blir levert i tide.

EU saksøkte AstraZeneca for ikkje å ha levert det dei lova. I første kvartal fekk EU berre 30 millionar av dei 120 millionar vaksinedosane dei hadde inngått avtale om.

AstraZeneca har på si side halde fast ved at dei har gjort sitt beste og varsla allereie i desember om produksjonsproblem. Domstolen er ikkje samd og seier selskapet òg skulle nytta dei britiske produksjonsanlegga som er omtalte i kontrakten, til å sørgje for at EU fekk dosane dei var lova.

