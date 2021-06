Liberisk krigsherre dømt til 20 års fengsel

utenriks

Alieu Kosiah var kommandant i gruppa Liberias sameina frigjeringsrørsle for demokrati (Ulimo) under borgarkrigen i Liberia, som gjekk føre seg frå 1989 til 2003 og kosta anslagsvis 250.000 liv.

Han vart arrestert i 2014 og tiltalt for ei rekkje forhold, mellom anna ei rekkje drap, valdtekter og rekruttering av barnesoldatar, men nekta straffskuld.

Domstolen i Bellinzona sør i Sveits fann han skuldig i 21 av dei 25 tiltalepunkta og dømde han fredag til 20 års fengsel med frådrag for tida i varetekt. Han vil bli utvist frå Sveits i 15 år etter lauslatinga.

Universelle lover

Sveits anerkjenner prinsippet om eit universelt rettssystem. Det betyr at personar som blir skulda for å ha utført overgrep som kan straffast i samsvar med internasjonal lov, kan stillast for ein sveitsisk domstol, uansett kvar lovbrota er begått.

Dette er første gong det sivile rettssystemet i landet har handtert ei slik internasjonal krigsforbrytarsak.

Kosiah er dessutan den første liberiaren som nokosinne er dømd for lovbrot begått under borgarkrigen i landet.

Krigsherren og ekspresident Charles Taylor vart i 2012 rett nok dømt for krigslovbrot og lovbrot mot menneskja, men desse var begått i Liberias naboland Sierra Leone.

Ekstremt valdeleg

Krigsåra i Liberia var prega av tallause massakrar, lemlesting og seksuell vald brukt som krigsvåpen – ofte begått av rusa krigarar.

Den omfattande bruken av barnesoldatar og dessutan kannibalisme bidrog til å skape eit bilete av ein svært rå og omsynslaus krig med null respekt for sivilbefolkninga.

Ulimo kjempa mot Taylors opprørsgruppe.

Framleis mektige

Dei fleste kommandantane som stod i spissen for opprørsgrupper, flykta frå landet då krigen tok slutt i 2003. Fleire andre mistenkte krigsforbrytarar har seinare vorte arrestert i utlandet.

Over 15 år etter at våpena stilna i det vestafrikanske landet, har mange tidlegare maktpersonar framleis stor innverknad, både politisk og økonomisk.

Mange av tilrådingane som landets sannings- og forsoningskommisjon kom med i 2009, er enno ikkje sett i verk.

Samtidig kjenner mange i Liberia framleis på dei underliggjande spenningane som bidrog til krigen, mellom dei etnisk usemje og store økonomiske forskjellar.

(©NPK)