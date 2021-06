Nye israelske luftangrep mot Gazastripa

utenriks

Luftangrepa vart gjennomførte torsdag kveld etter at palestinske aktivistar sende brannstiftande ballongar over grensa til Israel for tredje dag på rad.

Det har ikkje vorte meldt om drepne eller såra så langt.

Alarmen gjekk i fleire israelske busetjingar nær Gazastripa kort tid etter luftangrepet, men det er ikkje klart om det vart skote mot desse områda.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at jagarfly har ramma bygningar og stader Hamas brukar til å skyte opp rakettar. IDF seier vidare at det er førebudd på ulike scenario, inkludert «ei gjenopptaking av fiendtlege handlingar».

Spenninga har vore høg sidan våpenkvila vart inngått, og meklarar frå Egypt har møtt representantar frå Israel og Hamas for å sikre at den skjøre og uformelle avtalen blir overhalden.

Israel gjekk òg til angrep onsdag morgon. Ifølgje israelske styresmakter var dei retta mot Hamas-bygningar. Ingen vart drepne eller såra i det angrepet.

Det har vore krig mellom Israel og Hamas fire gonger sidan den islamske militante gruppa greip makta i 2007. Israel og Egypt har innført strenge blokadar av Gazastripa, som har meir enn 2 millionar innbyggjarar, sidan Hamas tok over.

(©NPK)