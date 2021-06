Sri Lanka får EU-hjelp til å vurdere miljøskadar etter skipsulykke

utenriks

EU-ekspertane diskuterte fredag ulykka og eventuelle miljøskadar med srilankiske tenestemenn og andre involverte aktørar.

Det er nesten ein månad sidan det braut ut brann på konteinarskipet MV X-Press Pearl, som segla under singaporsk flagg. Brannen heldt fram i tolv dagar og øydela mesteparten av lasta, noko som forårsaka alvorleg miljøforureining i havet rett utanfor vestkysten av Sri Lanka og nokre av dei mest kjende strendene i landet.

Ifølgje regjeringa i Sri Lanka har ikkje landet nok ekspertise til sjølv til å vurdere miljøskadane, heller ikkje kva det vil bety for økonomien i landet.

Brannen braut ut 20. mai medan skipet låg for anker utanfor hovudstaden Colombo og venta på å leggje til kai. Han vart først sløkt førre veke. Etter dette byrja skipet å gå ned. Forsøk på å taue fartøyet lenger frå kysten mislukkast, og torsdag forsvann det i sjøen.

Skipet var lasta med 25 tonn salpetersyre og andre kjemikaliar, og mesteparten vart øydelagd i brannen. Men vrakrestar, inkludert brennande glasfiber og tonnevis av plastpelletar, har allereie forureina kystlinja.

Det er òg frykt for at dei resterande kjemikaliane og olje frå skipet vil gjere skade på fisk og anna liv i havet. Skipet hadde om lag 300 tonn bunkersolje om bord, men det kan vere at denne har brent opp i brannen.

(©NPK)