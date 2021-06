Krisa i Myanmar gir matproblem for millionar

utenriks

Militæret i Myanmar tok 1. februar makta gjennom eit statskupp, og den sivile leiaren i landet Aung San Suu Kyi vart sett i husarrest.

Medan rettssaka mot henne går føre seg i hovudstaden Yangon, slit vanlege folk med å kjøpe mat som følgje av ein prisgalopp. Mange har mista jobben, bensinprisane har skote i vêret, fabrikkar har stengt, medan dei heldige som har hatt pengar i banken, må stå i kø i timevis for å ta dei ut.

– Vi må gi mat til barna våre så dei ikkje svelt, seier Aye Mar til nyheitsbyrået AFP. 33-åringen sit berrbeint i ei gate i Yangon. Ho har vorte arbeidsledig, og det same har mannen hennar. Han tek berre strøjobbar han sporadisk blir tilboden.

Varslar om svolt

I eit land som vanlegvis eksporterer ris, bønner og frukt, kjem millionar av menneske dei neste månadene til å gå svoltne, har FNs matvareprogram (WFP) varsla om.

Gateseljaren Wah Wah seier at prisaukane sidan militærkuppet betyr at fleire kundar ikkje lenger kan kjøpe noko så beskjedent som ein bolle med tørka fisk.

– Alle må bruke pengar forsiktig fordi ingen har jobb. Vi lever i frykt fordi vi ikkje veit kva som kjem til å skje, seier ho.

FNs matvareprogram anslår at 3,4 millionar kjem til å gå svoltne i Myanmar dei neste seks månadene.

Det er særleg i meir fjerntliggjande strøk at prisaukane har ramma hardast. I delstaten Kachin, nær grensa til Kina, har prisen på ris auka med nesten 50 prosent, ifølgje WFP. Kostnadene for å frakte mat frå bondegardar til byane har òg auka som følgje av auka bensinprisar.

Deler ut mat

Ein organisasjon på grasrotnivå som deler ut mat, opplever høg etterspurnad i Yangon.

– Folk er glade for at vi deler ut mat. Nokon græt til og med, seier ein frivillig i organisasjonen som ikkje vil stå fram med namn.

51-åringen Ni Aye seier til AFP at ho og ektemannen står utan inntekt, og at dei er avhengige av mat som blir delt ut.

– Vi er i trøbbel. Vi kjem til å svelte viss dette held fram, seier ho.

Aung Kyaw Moe vurderer på si side å vende tilbake til landsbyen der ho kjem frå. Fabrikken i hovudstaden som ho jobba i, har vorte stengt.

– Vi har ikkje kontroll over noko, seier ho.

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo førre veke fast at Myanmar er kasta ut i ei humanitær krise, og at dei militære kuppmakarane åleine har ansvaret for det.

Enorme protestar

Medan folk i Myanmars hovudstad slit med å få endane til å møtast, er det kampar fleire stadar i landet. Ein landsby i Magway-regionen vart denne veka nesten fullstendig brent ned, ifølgje innbyggjarar og lokale medium. 200 hus vart omgjorde til oske, skriv The Guardian.

Militæret i Myanmar har òg tidlegare vorte skulda for å brenne ned landsbyar. I 2017, då undertrykkingskampanjen mot rohingya-minoriteten sende 700.000 på flukt, skal fleire hundre landsbyar ha vorte brent ned.

Militærkuppet førte òg til enorme demonstrasjonar, som har kosta minst 860 menneske livet, ifølgje rettsorganisasjonen AAPP.

