Mange danske foreldre slår – sjølv om det er forbode

Ei undersøking blant foreldra til 50.000 barn på mellom ni månader og tre år, viser at ein lusing ikkje er langt unna i mange familiar. Ifølgje svar frå foreldra, var 12 prosent av barna utsette for rusking, dasking, slag og lusingar dei siste to månadene.

Barn av innvandrarar eller etterkommarane deira er ekstra utsette, viser undersøkinga, som er utført av Vive – Det Nationale Forskings- og Analysecenter for Velfærd.

– I dei familiane har meir enn ein tredel av barna opplevd ei eller anna grad av fysisk straff. Det er ein høg del, seier seniorforskar Signe Boe Rayce i Vive.

– Det er viktig for utviklinga og trivselen til barn at dei opplever foreldra som ein trygg base, dei kan søkje trøyst og finne plass – òg når barna er sinte. Ei hardhendt oppseding gir ikkje barnet det grunnlaget og aukar risikoen for å mistrivast, seier ho.

– Sviktande integrering

Per Schultz Jørgensen var nestleiar i Børnerådet og ein av dei som kjempa hardast for forbodet som vart vedteke i 1997. Han er skaka over det som kjem fram i undersøkinga. Han meiner det vitnar om sviktande integrering og at mange innvandrarar står utanfor arbeidsmarknaden og lever i parallellsamfunn.

– Vi har ikkje klart å formidle til dei den utviklinga som har skjedd innan barneoppseding. Det er mange tiår sidan. Vi såg liknande tal blant danske foreldre. I dag tek vi det for gitt at foreldre oppdreg barna sine med vennleg og kjærleg omsorg, seier Schultz Jørgensen, som er professor emeritus i sosialpsykologi.

Blir behandla ulikt

Leiaren i Børnerådet i dag, Agi Csonka, understrekar at dei fleste innvandrarar og etterkommarane deira ikkje slår barna sine.

– Når det likevel er eit stort mindretal blant etniske minoritetar som gjer dette, er det openbert behov for ein målretta innsats, seier ho. Csonka meiner det er eit problem at styresmaktene har høgare terskel for å gripe inn mot vald i minoritetsfamiliar enn i etnisk danske familiar.

– Der det er snakk om alvorleg vald, må ein sjølvsagt slå hardt ned på det, sånn som ein gjer i danske familiar, seier ho.

– Manglar svar

I den mindre alvorlege enden av skalaen, meiner ho opplysning og dialog kan vere riktig veg å gå.

– Mange kjem frå land der det ikkje er forbode å slå. Det er kanskje sånn dei sjølv er oppdregne. Dei vil gjerne gjere det annleis, men manglar svar på korleis dei skal gjere det, seier Csonka og legg til at det ikkje er veldig mange år sidan etnisk danske foreldre etterlyste dei same svara.

