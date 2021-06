Børsfall i Japan

utenriks

Den breiare Topix-indeksen var ned 2,4 prosent etter ein halvtime med handel måndag morgon.

Nedgangen kjem i det investorar framleis fordøyer bodskapen frå USAs sentralbank om ein strammare pengepolitikk.

Det var onsdag at USAs sentralbank antyda at dei enorme økonomiske hjelpetiltaka kjem til å bli fjerna tidlegare enn anteke. Inflasjonsprognosen og anslaget for den økonomiske veksten er justert opp, noko som aukar sannsynet for at Federal Reserve kan setje opp rentene tidlegare enn anteke.

(©NPK)