EU i ferd med å innføre nye sanksjonar mot Kviterussland

utenriks

Heile 78 personar vil truleg bli ramma av straffetiltak som reiseforbod internt i EU og sperring av verdiar, har DPA fått opplyst av EU-kjelder. Minst sju statlege institusjonar og selskap vil òg bli ramma, ifølgje dei same kjeldene.

Dei 27 statsrådane skal òg diskutere ein større og strengare pakke med økonomiske sanksjonar, som skal målrettast mot økonomisk viktige sektorar for landet. Ein anonym diplomat opplyste til DPA at dei forventar at ministrane kjem fram til ei «klar politisk semje» om kva sanksjonane bør ramme.

Sanksjonar mot handelen av olje og gjødsel er blant områda som har vorte vurderte. Desse sanksjonane vil likevel ikkje vere klare til å bli innførte måndag, får DPA opplyst.

Den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja, som har opphalde seg i eksil i Litauen sidan presidentvalet i fjor haust, har oppmoda EU til å innføre strenge tiltak. Ho skal òg snakke med utanriksministrane måndag.

(©NPK)