FN bekymra for tilbakeslag for menneskerettane

– Det er behov for livsendrande visjonar og konkret handling for å komme oss igjen etter det alvorlegaste tilbakeslaget for menneskerettane i vår levetid, sa Bachelet då ho innleidde FNs menneskerettsråds 47. sesjon, som skal vare til 13. juli. Samlinga blir gjennomført digitalt som følgje av koronarestriksjonar.

Det er venta at det vil komme ein rapport om strukturell rasisme og resolusjonsutkast knytt til Myanmar, Kviterussland og Etiopia.

Bekymra

I innleiinga si uttrykte Bachelet mellom anna bekymring for situasjonen i krigsherja Tigray i Nord-Etiopia, den kinesiske framferda i Hongkong, men også situasjonen i Xinjiang-provinsen i Kina.

– Ekstrem fattigdom, forskjellar og urettferd veks. Demokratiet og det offentlege rommet smuldrar opp, sa Bachelet.

Ho viste til meldingane om grove menneskerettsbrot i Tigray-provinsen, der 350.000 menneske òg er trua av svolt. I andre delar av Etiopia, der det blir halde val måndag, har ein sett ein urovekkjande auke i etnisk vald og internt fordrivne, ifølgje Bachelet.

Problem i Hongkong

Situasjonen i Hongkong, der Kina har slått knallhardt ned på protestar, bekymrar òg høgkommissæren.

I fjor sommar vart det innført ei kontroversiell tryggingslov for Hongkong, som 107 personar ifølgje FN har vorte arrestert for brot på. 57 personar har formelt vorte sikta. Seinare denne veka finn den første rettssaka knytt til tryggingslova stad, og Bachelet beskriv rettssaka som ein test for Hongkongs sjølvstende.

Ho er òg i kontakt med kinesiske styresmakter om å få til eit besøk i Xinjiang-provinsen i Kina, eit besøk ho håpar kan skje i løpet av året.

Ifølgje rettsgrupper blir minst 1 million uigurar haldne i leirar i regionen, medan det òg går føre seg tvangsarbeid. Kina har på det sterkaste avvist skuldingane.

Kritiserer Russland

Russland blir òg trekt fram av Bachelet, som mellom anna kritiserer behandlinga av rørsla til opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj.

– Eg ber om at Russland sikrar sivile og politiske rettar, seier Bachelet.

Navalnyjs organisasjon vart tidlegare i juni stempla som «ekstremistisk» av ein Moskva-domstol, ei rettsavgjerd Bachelet meiner er basert på vage skuldingar.

