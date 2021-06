Hamas-flagg blir forbode i Tyskland

utenriks

Det var etter antiisraelske opptøyar i Berlin, Hamburg og andre tyske byar førre månad at regjeringspartia fekk ideen om å forby Hamas' flagg. Ifølgje Deutsche Welle var det fleire angrep mot synagogar, brenning av det israelske flagget og antisemittisk språkbruk.

– Vi ønskjer ikkje at flagga til terrororganisasjonar skal veivast med på tysk jord, seier Thorstein Frei i det kristenkonservative regjeringspartiet CDU til Die Welt. Den sosialdemokratiske koalisjonspartnaren SPD var først skeptisk, men slutta seg seinare til forslaget.

Regjeringa har òg forbode den sjiamuslimske Hizbollah-militsen, som til liks med Hamas har eit fiendtleg forhold til Israel, og kalla den for ein terrororganisasjon. Det gjer at det er forbode å vise offentleg støtte for Hizbollah, inkludert å veive med flagget i gruppa.

USA og EU har stempla både Hizbollah og Hamas som terrorgrupper. Hamas vart etablert i 1987. Sidan 2007 har gruppa kontrollert Gazastripa, og utkjempa fleire krigar mot Israel, seinast i mai.

