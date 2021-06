Historisk mistillit mot Löfven – uvisst om Sverige går mot nyval

utenriks

Måndag formiddag vart ein svensk statsminister for første gong stemd ned i ei mistillitsvotering i Riksdagen.

Det skjedde med støtte frå Vänsterpartiet, det svenske søsterpartiet til SV. Bak forslaget stod høgrepopulistiske Sverigedemokraterna, som også hadde fått med seg Moderaterna og Kristdemokraterna.

Dei fire partia har til saman 181 av dei 349 plassane i Riksdagen, nøyaktig det same talet som stemde ja til mistillit.

Ein time seinare stilte Löfven på pressekonferanse der mange trudde han anten ville varsle avgangen til regjeringa eller gi beskjed om nyval. Men det kom ingen klar beskjed.

På spørsmål om det blir nyval, svarte Löfven slik:

– Det er noko vi må halde fram med å diskutere gjennom veka. No må alle ta stilling, inkludert Liberalerna, sa Löfven.

Liberalerna er no eitt av støttepartia til mindretalsregjeringa, men tidlegare i år varsla partiet at det ikkje vil halde fram samarbeidet med Socialdemokraterna og Miljöpartiet etter neste val.

– Best for Sverige

Löfven seier no at hans viktigaste prioritet er å gjere det som er best for Sverige. Han understrekar at han stiller seg til disposisjon, og seier at han ikkje har nokon andre planar enn å bli sitjande.

I tillegg skuldar han Vänsterpartiet for å ha gjort felles sak med ytre høgre sidan partiet stemde for eit mistillitsforslag fremja av Sverigedemokraterna.

Leiaren i Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, meiner likevel det er den sosialdemokratiske regjeringa som har skulda for krisa.

– Vi har hamna i denne situasjonen fordi hovmod og irrasjonalitet har vorte sett over stabiliteten til landet og den politiske kompromissviljen, sa Dadgostar frå talarstolen i Riksdagen før avstemminga på måndag.

Strid om husleiger

Saka som fekk Vänsterpartiet til å felle ei raudgrøn regjering, er spørsmålet om ei mogleg marknadsliberalisering av leigeprisane på nye bustader. Dette er eit forslag som Centerpartiet brenn for, men som er stikk i strid med linja til Vänsterpartiet.

– I ein slik situasjon er det ansvaret vårt, som eit parti på lønnsmottakarane og leigebuarane si side, å gjere det vi har sagt. Derfor kjem Vänsterpartiet i dag til å stemme for mistillitsforslaget mot statsministeren, sa Dadgostar.

Sjølv om regjeringa har vore avhengig av støtta til Vänsterpartiet, har partiet ikkje hatt nokon innverknad over politikken, noko som har ført til frustrasjon over lang tid, ifølgje ekspertar.

I staden inngjekk regjeringa ein samarbeidsavtale med Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

Vänsterpartiet har tidlegare varsla at det kom til å setje ei grense dersom regjeringa gjekk vidare med punkt 44 i januaravtalen – ei liberalisering av leigeprisane.

Löfven sjølv avviste på pressekonferansen at han støttar ei marknadsliberalisering av leigeprisane, og han meiner Vänsterpartiet burde godteke eit kompromiss som vart lagt fram i helga.

– Ingen felles idé

Også fleire andre partileiarar tok talarstolen for å grunngi haldninga si før avstemminga.

– Denne regjeringa burde aldri ha tiltredd, for ho byggjer ikkje på ein felles idé eller ei gjennomtenkt retning. Ho byggjer tvert imot på motstridande løfte og gjensidige truslar, sa Moderaternes leiar Ulf Kristersson.

Han gav òg sterke signal om at tida då Moderaterna ikkje ønskte å samarbeide med Sverigedemokraterna, er slutt.

Mindretalsregjeringa til Löfven har vore avhengig av støtte frå dei to sentrumspartia Liberalerna og Centerpartiet, og dessutan Vänsterpartiet, søsterpartiet til SV i Sverige.

– Tungt ansvar

Leiaren for Centerpartiet, Annie Lööf, er kritisk til leiaren for Vänsterpartiet.

– Vi tilbydde henne ei løysing, men trass dette valde ho å alliere seg med Sverigedemokraterna. No kviler det eit tungt ansvar på skuldrene hennar for vegen framover, seier Lööf.

Det er Centerpartiet som har ønskt å stille fri utleigeprisane på nye bustader, noko som vil bety slutten på eit system som i fleire tiår har sikra leigetakarar prisar ut frå bruksverdien på bustaden, ikkje marknadsverdien.

Leiaren for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, seier han er glad for at mistillitsforslaget til partiet gjekk gjennom.

– Det kjendest ekstra bra. Denne gongen gjekk det vegen, det er vi glade for, seier Åkesson, som håpar på ei ny borgarleg regjering.