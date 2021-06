Israels utanriksminister til Emirata

utenriks

Besøket til Lapid kjem etter at Israel og Emirata i fjor vedtok å normalisere forholdet i ein avtale som vart mekla fram av Trump-administrasjonen.

Dei nye regjeringane i både Israel og i USA har sagt at dei håpar å få til liknande avtalar med andre arabiske land.

Det israelske utanriksdepartementet opplyser måndag at Lapid reiser til Emirata tysdag neste veke for eit to dagar langt besøk. Under besøket skal han mellom anna innvie den israelske ambassaden i Abu Dhabi og eit konsulat i Dubai.

