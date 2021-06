Löfven lèt Sverige vente på viktig beskjed etter mistillit

utenriks

På ein pressekonferanse måndag seier Löfven at han no skal snakke med samarbeidspartia, og han avviste ikkje at han kjem til å skrive ut nyval.

– Sverige er i ein svært vanskeleg situasjon, sa den svenske statsministeren ein time etter at den raudgrøne regjeringa hans tapte ei mistillitsvotering i Riksdagen.

Han påpeika deretter at det er eit tilfeldig fleirtal som har felt regjeringa.

– Dei har stemt bort regjeringa, men utan å vere samde i sak og utan å kunne leggje fram eit regjeringsalternativ, sa Löfven.

– Eg beklagar at Vänsterpartiet avviste den moglege vegen framover, la han til og uttrykte stor skepsis til at partiet har felt ei raudgrøn regjering saman med Sverigedemokraterna.

På pressekonferansen understreka han òg at han har ei veke på seg til å ta ei avgjerd om det skal skrivast ut nyval, og at han kanskje vil bruke heile veka før det kjem nokon beskjed.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna stemde ja til mistillitsforslaget.

Mindretalsregjeringa til Löfven har sidan januar 2019 måtta støtte seg på Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet.

Liberalerna har tidlegare varsla at det kjem til å trekke seg frå samarbeidet før valet som etter planen skal haldast hausten 2022.

Dersom Löfven ikkje lyser ut nyval, må regjeringa gå av og det er duka for nye regjeringssonderingar i Sverige.

(©NPK)