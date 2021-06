Professor: Svensk regjeringskrise kjem av oppdemt sinne

utenriks

– Det er oppspart sinne og frustrasjon gjennom to og eit halvt år hos Vänsterpartiet vi ser resultatet av no, seier Drude Dahlerup, professor emeritus i statsvitskap ved Stockholm universitet.

Sjølv om Vänsterpartiet er med på å danne det parlamentariske grunnlaget for mindretalsregjeringa, har partiet ikkje hatt nokon politisk påverknad sidan januar 2019.

Det har likevel dei to andre støttepartia i regjeringa, Centerpartiet og Liberalerna. For to og eit halvt år sidan inngjekk dei ein samarbeidsavtale med regjeringa til Stefan Löfven som skulle sikre at dei to sentrumspartia fekk gjennomslag for politikken sin.

Strid om husleiger

Saka som no har fått det til å renne over for Vänsterpartiet, er ei mogleg marknadsliberalisering av leigeprisane på nye bustader. Forslaget ligg enno ikkje på bordet, men regjeringa har bestemt at om partane i bustadmarknaden ikkje sjølv blir samde om ei løysing for korleis leigeprisane skal fastsetjast, så skal forslaget gjennomførast.

At Vänsterpartiet stemmer for mistillit mot ei sosialdemokratisk regjering, har aldri tidlegare skjedd i Sverige.

– Det handlar om at Löfven gjennom to år har teke støtta frå Vänsterpartiet for gitt utan at partiet har fått noko som helst politisk innverknad, seier Dahlerup.

– Og så handlar det om at dei har ein ganske ny partileiar som vil vise at ho kan setje foten ned overfor regjeringa, føyer ho til.

– Høgt spel

Dahlerup meiner likevel at Vänsterpartiet spelar eit høgt spel sidan det er uvisst om partiet vil sikre seg fleire veljarar, spesielt om det endar med at Sverige får ei borgarleg regjering.

– Det er svært tvilsamt kva Vänsterpartiet får ut av det. Dei spelar verkeleg eit høgt spel, seier ho.

Leiaren i Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, har i helga sagt nei til kompromissforslaga til Löfven og leiaren til Centerpartiet, Annie Lööf.

– Vi har mista tilliten til statsministeren. Dei vil ikkje under nokon omstende snakke med oss eller innsjå at heile regjeringa deira byggjer på mandatet vårt, sa Dadgostar søndag.

