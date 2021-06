WHO vil sikre overføring av vaksineteknologi til Sør-Afrika

utenriks

– I dag har eg gleda av å kunngjere at WHO har starta diskusjonar med ei samanslutning av selskap og institusjonar for å opne eit senter for teknologioverføring i Sør-Afrika, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse måndag.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sa tidlegare måndag at Tedros og Frankrikes president Emmanuel Macron skulle delta på ein pressekonferanse saman med han seinare på dagen om temaet.

Macron sa i mai at han var oppteken av raskare teknologioverføring så fattigare land kan starte sin eigen vaksineproduksjon.

Vaksinen som skal produserast i Sør-Afrika, er ein såkalla mRNA-vaksine. Håpet er at dei første dosane vil vere klare om 9 til 12 månader.

mRNA-teknologien blir mellom anna brukt i vaksinane til Pfizer/Biontech og Moderna.

