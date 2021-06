Døde skjelpadder og delfinar skyl i land etter skipsbrann ved Sri Lanka

utenriks

Økologar meiner dei døde dyra kan koplast direkte til brannen på skipet X-Press Pearl frå Singapore, som brann i tolv dagar. Det gjekk berre nokre få dagar frå brannen starta 20. mai til daude dyr byrja å drive inn mot land.

Skjelpaddene har skadar på skal og i strupen. Fleire fryktar no ein katastrofe for dyrelivet i havet. Fem laboratorium deltek i undersøkinga av dyreskrottane, i tillegg til at staten gjennomfører eigne undersøkingar, seier ein ikkje namngjeven tenestemann.

– Førebels kan vi seie at dyra har døydd av to ulike årsaker – den eine er brannskadar som kjem av varmeutviklinga, og den andre er kjemikaliar, seier Anil Jasinghe i Sri Lankas miljødepartement. Han oppgir inga konkret dødsårsak, men viser til at analysane framleis går føre seg.

Eit lastedokument Associated Press har fått innsyn i, viser at det var farleg gods i 81 av dei nesten 1.500 konteinarane om bord. Sri Lankas marine trur brannen vart utløyst av kjemikaliar i lasta. Det meste av stoffa vart øydelagde i brannen, men brennande glasfiber og plastkuler frå lasta har ført til alvorleg forureining i havet og langs strendene.

Sri Lanka planlegg å krevje erstatning frå eigarane av skipet og har lagt inn eit førebels erstatningskrav på 40 millionar dollar – snautt 350 millionar kroner.

