EU vil ha mindre britisk film og TV etter brexit

utenriks

Ifølgje notatet, som skal ha vorte delt mellom medlemslanda i juni, blir importen av film og TV frå det tidlegare medlemmen sett på for å vere «uproporsjonal» etter brexit. Det blir òg peika på at den britiske dominansen gjer det vanskelegare for europeiske produksjonar frå mindre land eller på mindre språk, skriv The Guardian.

Eit EU-direktiv pålegg bakkesende TV-kanalar og strøymetenester å ha minst 30 prosent europeiske verk og «sikre ein framståande plass for slike verk». Nokre land går endå lenger; Frankrike har sett grensa på 60 prosent.

Sjølv om Storbritannia er ute av EU, er dei framleis ein del av Europarådets konvensjon om grensekryssa TV-sendingar, og britisk underhaldning blir framleis rekna for å vere europeiske verk. Britane seier at ein annan definisjon vil gå hardt ut over britisk drama og sal av rettar til seriar som «Downton Abbey» og «The Crown». Den britiske TV-bransjen hadde sal på 500 millionar pund – nærare 6 milliardar kroner – i 2019–2020. Berre den amerikanske marknaden er større.

EU-kommisjonen har fått i oppdrag å undersøkje kva risiko britisk film og fjernsyn utgjer for EUs kulturelle mangfald.

(©NPK)