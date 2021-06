Franske leiarar tiltalte for å ha hjelpt Gaddafi med overvaking

utenriks

Den tidlegare leiaren for selskapet Amesys, Philippe Vannier, er tiltalt for «medvirkning til tortur-handlinger», opplyser International Federation of Human Rights (FIDH). Dette blir stadfesta av kjelder i det franske rettsvesenet.

Sjefen for Nexa Technologies, Olivier Bohbot, er tiltalt for «medvirkning til tortur-handlinger og tvungne forsvinninger», og det same er to andre leiarar i selskapet.

Dei to franske selskapa blir skulda for å ha selt teknisk utstyr for overvaking av internettbrukarar til Libya og Egypt, der makthaverne har nytta utstyret til å spore opp og slå til mot motstandarar av regimet. Fleire opposisjonelle skal ha vorte torturerte og drepne som følgje av dette.

Salet til Libya fann stad i 2007, då den mangeårige leiaren i landet Muammar Gaddafi framleis sat ved makta. Dette blir stadfesta av Amesys, som påpeikar at Gaddafi same år var gjest hos Frankrikes dåverande president Nicolas Sarkozy i Paris.

Etter at Gaddafi vart styrta og drepen i 2011, gjekk fleire offer for overvaking saman om eit gruppesøksmål mot dei to franske selskapa.

Ifølgje tiltalen selde Nexa i 2017 òg ein oppdatert versjon av Amesys-programvara Cerebro til Egypt, der kuppmakaren Abdel Fattah al-Sisi styrer.

Ifølgje FIDH etterforskar fransk påtalemakt no òg sal av tilsvarande teknologi til Saudi-Arabia.

(©NPK)