HRW med knusande kritikk av Ortega-regimet

Menneskerettsorganisasjonen dokumenterer i ein ny rapport korleis fleire leiande opposisjonelle den siste tida er fengsla i Nicaragua, der regimet har trappa opp valdsbruken drygt fire månader før valet.

– Arrestasjonane og dei andre overgrepa mot kritikarar synest å vere del av ein større strategi for å eliminere politisk konkurranse, kneble usemje og bane veg for president Daniel Ortegas attval til ein fjerde periode, konkluderer rapporten «Critics Under Attack».

Fem presidentkandidatar og ni leiande kritikarar av Ortega-regimet er dei siste vekene sette under etterforsking, og ifølgje HRW er skuldingane som blir retta mot dei, «tilsynelatande politisk motivert».

Regimet og støttespelarane deira har òg slått ned på journalistar, advokatar, menneskerettsaktivistar og andre, og mange av dei er vilkårleg fengsla.

Presset må aukast

– Opptrappinga og alvoret i Ortega-regjeringas brutale angrep mot kritikarar og medlemmer av opposisjonen dei siste vekene, krev at det internasjonale presset må aukast, seier José Miguel Vivanco, som leiar HRWs verksemd i Mellom-Amerika.

– Det er heilt avgjerande at FNs generalsekretær tek utgangspunkt i FNs tidlegare vedtak og tek denne situasjonen opp i Tryggingsrådet, seier han.

Human Rights Watch har intervjua 46 offer for forfølging og har analysert rapportar, bilete og videoar som viser kva dei har vore utsette for.

Menneskerettsorganisasjonen har òg bede styresmaktene i Nicaragua opplyse om kvifor ei rekkje leiande kritikarar av regimet og rivalar av Ortega er sette under etterforsking, men har etter fem veker ikkje fått svar.

Ortega har offentleg sagt at dei er mistenkte for handlingar som undergrev sjølvstendet i landet, og han har òg skulda dei for å ha teke imot «millionar av dollar i kontantar» frå USA.

USA-sanksjonar

USA innførte på si side nyleg sanksjonar mot ytterlegare fire av Ortegas støttespelarar, blant dei dottera Camila Antonia Ortega Murillo, som eit svar på fengslinga av presidentkandidatar og andre opposisjonelle.

President Joe Bidens administrasjon skuldar dei fire for å bidra til undergravinga til Ortega-regimet av demokratiet og brot på menneskerettane.

Ortegas dotter har i fleire år vore ein nær rådgjevar til faren og leier ein TV-kanal som ifølgje USA driv propaganda for regimet.

Forutan henne er òg Nicaraguas sentralbanksjef Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, nestleiaren i nasjonalforsamlinga, Edwin Ramon Castro Rivera, og generalen Julio Modesto Rodriguez Balladares sette på den amerikanske sanksjonslista.

Full kontroll

Forutan å kontrollere ei rekkje medium, har Ortega òg full kontroll over Nicaraguas tryggingsstyrkar. Lojale politifolk og soldatar stiller seg til tider opp utanfor bustadene til regimekritikarar og nektar dei å gå ut. Dette kan langt på veg kallast vilkårlege arrestasjonar, meiner HRW.

Kritiske røyster blir òg hindra i å delta på møte og politiske aktivitetar, og nokon blir nekta å sende barna på skulen eller å møte opp til legetimar. Kvinner i husarrest har vorte seksuelt trakasserte og angripne, går det fram av rapporten.

Nokre har gjentekne gonger vortne utsette for vilkårlege arrestasjonar, andre har vorte haldne innesperra i fleire månader. Nokre har òg beskrive mishandling som grensar mot tortur.

Ifølgje lokale menneskerettsgrupper sit det no minst 124 regimekritikarar fengsla utan å ha fått prøvd sakene sine for ein domstol, og fleire av dei har sete innesperra i fleire år.

Tortur

Den 22 år gamle menneskerettsaktivisten Valeska Sandoval vart utan forklaring plukka opp av politiet, for deretter å bli teken med til ein lagerbygning. Hendene hennar vart bundne fast til ein vaier som hang ned frå taket, før ho vart avhøyrd.

Bakgrunnen for behandlinga var at Sandoval hadde søkt asyl i USA, men fekk avslag og vart sendt heim. Politifolka kravde å få vite kva ho hadde sagt under asylintervjuet, slo henne i ansiktet og magen og dukka hovudet hennar ned i ein vasstank. Då ho til slutt fekk gå, trua dei med at ho ville bli drepen neste gong, fortel ho til HRW.

Geriljahelt

Daniel Ortega var på 1970-talet sentral i den venstreorientert FSLN-geriljaen, kjent som sandinistane, som i 1979 lykkast med å styrte den USA-støtta diktatoren Anastasio Somoza.

Ortega sat deretter i militærjuntaen som styrte landet fram til det vart halde presidentval i 1984. Ortega fekk 67 prosent av stemmene og styrte fram til 1990, då han tapte valet til ein tidlegare kollega i militærjuntaen, Violeta Barrios de Chamorro.

I 2007 tok han tilbake makta, som han har behalde sidan. I 2016 vart kona Rosario Murillo valt til visepresident.

Store protestar

I 2018 braut det ut store protestar etter at Ortega varsla ein pensjons- og skattereform. Reforma vart trekt få dagar seinare, men protestane fortsette og retta seg i aukande grad mot Ortegas stadig meir autoritære styre.

Tryggingsstyrkane slo hardt ned på demonstrantane, og det same gjorde militante ungdommar frå regjeringspartiet. Over 300 menneske vart drepne og 2.000 vart såra.

Over 100.000 nicaraguanarar har sidan flykta frå landet, dei aller fleste til nabolandet Costa Rica, ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Full kontroll

Ortega og FSLN kontrollerer i dag alle delar av Nicaragua, inkludert rettsvesenet og den nasjonale valkommisjonen som nyleg forbaud eitt av dei leiande opposisjonspartia i landet å delta i valet i november.

– Nicaraguanarane har bokstaveleg talt ingen grunnleggjande rettar, verken ytringsfridom, forsamlingsfridom eller organisasjonsfridom, ei heller moglegheit til fritt å stille til val dersom dei blir sett på som motstandarar av regjeringspartiet, seier Vivanco.

– FNs leiarar og medlemsland som er opptekne av menneskerettar, kan no forhindre ei regional krise ved å leggje press på Ortega og få ein slutt på undertrykkinga hans. Dei bør gripe dette høvet, seier han.

