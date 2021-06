Klart for nye forhandlingar mellom Barcelona og Madrid

utenriks

Den spanske regjeringa har benåda ni katalanske separatistar som fekk lange fengselsstraffer for forsøket på å lausrive Catalonia frå resten av landet i 2017. Dei ni katalanske leiarane vart i 2019 dømde til fengsel i mellom ni og 13 år.

Utløyste krise

– Lang veg

– Benådinga er ei viktig symbolsk handling, seier statsvitaren Cristina Monge ved universitetet i Zaragoza.

– Det er ein måte å finne vegen tilbake til forhandlingsbordet. Det viser velvilje og kan lette det politiske klimaet og dei fastlåste konfliktane, meiner ho.

Forhandlingar

Sosialdemokraten Pedro Sánchez og partiet hans PSOE kom til makta i Spania i januar 2020. Regjeringa er i mindretal og inngjekk ein avtale med mellom anna det katalanske partiet ERC.

Planen om forhandlingar vart likevel stansa etter kort tid på grunn av pandemien.

No blir det venta at dei snart kjem i gang igjen etter eit møte tidlegare i juni mellom statsminister Sanchez og den nye katalanske leiaren Pere Aragones. Aragones blir rekna for å tilhøyre den moderate delen av ERC og er open for forhandlingar.

Det er likevel ikkje venta at sjølvstenderørsla i Catalonia vil leggje vekk krava om fullt amnesti for dei som gjennomførte folkeavstemminga i 2017 og ei ny folkeavstemming om sjølvstende.

Begge krava har vorte avvist frå den spanske regjeringa.

Nytt kapittel

Samtidig kan benådinga på tysdag opne for endringar i Catalonia.

– Støtta til sjølvstende har auka dei siste ti åra. At dei fengsla har vorte lauslatne, fjernar ein grunn for separatistane til å halde på med protestane. Frigjeringsrørsla blir tvinga til å tenkje på nytt, seier Oriol Bartomeus, ein ekspert i politikk ved universitet i Barcelona.

Han meiner dette kan opne for eit nytt kapittel. Ein del kan skje bak lukka dører, medan rørsla offisielt truleg vil bli ståande ved dei opphavlege standpunkta sine.

