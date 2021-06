Kraftig Taliban-offensiv i tidlegare «norsk» provins

utenriks

Mange stader i Afghanistan er situasjonen kritisk etter at USA og andre vestlege land byrja tilbaketrekkinga. Taliban har trappa opp angrepa og erobra stadig nye område.

Ein av provinsane der kampane har vore hardast, er Faryab i den nordlege delen av landet. Også i utkanten av provinshovudstaden Maimana er det samanstøytar. Nyheitsbyrået DPA melde søndag at byen var omleira av Taliban.

– Det kan sjå ut som Taliban ønskjer å ta kontrollen over Faryab, seier forskar Kristian Berg Harpviken til NTB.

Maimana under angrep

I Faryab er det eine distriktet etter det andre vorte overteke av Taliban dei siste to vekene. Fleire stader har regjeringsstyrkar overgitt seg og overlevert våpen og utstyr til den islamistiske geriljarørsla.

– Det har vore veldig dramatisk der no i det siste, seier Harpviken, som jobbar ved fredsforskingsinstituttet Prio.

Han beskriv ei politisk krise i Faryab i vår, då ein nyutnemnt guvernør vart kalla tilbake. Deretter trappa Taliban opp offensiven. Dei har etter kvart rykt heilt fram til Maimana, og byen har komme under angrep.

– Det er svært sannsynleg at Faryab vil falle, sa den lokale folkevalde politikaren Sayed Babur Jamal til Washington Post i helga.

Harpviken trur det stemmer og seier heile provinsen kan bli overteken av Taliban.

Norsk-leia styrke

Norske styrkar hadde eit hovudansvar for tryggleiken i Faryab frå 2005 til 2012. Noreg leia ein såkalla stabiliseringsstyrke, med base i Maimana.

Tryggingssituasjonen i Faryab var ganske roleg då dei norske styrkane kom til området. Forholda var mykje verre då dei trekte seg ut i 2012, ifølgje Harpviken.

Sidan den gong har Taliban vorte kraftig styrkt mange stader i Afghanistan. Når USA og Nato no er på veg ut av landet, opplever islamist-geriljaen det som ein stor siger.

Samtidig har Afghanistans regjeringsstyrkar fått ei mykje vanskelegare oppgåve. Ei viktig årsak er at dei ikkje lenger kan rekne med å få hjelp frå amerikanske kampfly.

Taliban har utnytta moglegheita og trappa opp angrepa sine over store delar av landet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier at «vi må være ærlige om at vi ikke har oppnådd så mye som vi hadde håpet» i Afghanistan.

– Eg ser med stor uro på dei siste grufulle angrepa og er bekymra for utviklinga, legg han til.

Elitesoldatar drepne

Sidan USA og Nato byrja tilbaketrekkinga si, er over 40 afghanske distrikt erobra av Taliban, ifølgje DPA. Til samanlikning skal Taliban ha klart å erobre og halde på berre eitt distrikt i heile fjor.

I Faryab prøvde ei avdeling med over 20 afghanske elitesoldatar førre veke å ta tilbake eit distrikt som var overteke av Taliban. Operasjonen enda med at alle spesialsoldatane vart drepne.

Ein av dei drap var kommandanten Sohrab Azimi (31), som var utdanna i USA og son av ein afghansk general.

Dagen etter skal over 200 regjeringssoldatar ha overgitt seg til Taliban. Opprørarane kontrollerer no 8 av 15 distrikt i Faryab, ifølgje politikaren Sayed Babur Jamal.

Usemje i regjeringa

Harpviken meiner dei norske styrkane i Faryab i si tid gjorde ein tabbe då dei gjekk offensivt til verks mot opprørarar i området. Dette utløyste motstand og kan ha styrkt Talibans oppslutning.

Men han trur ikkje dei norske strategiske vala fekk avgjerande følgjer på lengre sikt. Taliban har dei siste åra vore på offensiven mange stader i Afghanistan – ikkje berre i Faryab.

Utsiktene for Afghanistan framover er høgst usikre. USAs president Joe Biden har lova at amerikanske styrkar skal vere ute av landet innan 20-årsdagen for terrorangrepa 11. september 2001.

Harpviken trur Taliban vil halde fram med å trappe opp det militære presset og utnytte usemjer i den afghanske regjeringa. Truleg vil Taliban prøve å få delar av maktapparatet til å skifte side og godta eit nytt islamsk regime.

