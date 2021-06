Kviterussland fordømmer vestlege sanksjonar

utenriks

– Vi har gjentekne gonger sagt at sanksjonar påverkar borgarane negativt, dei verkar mot hensikta og er vonde. Men dei medvitne, destruktive handlingane mot folket held fram for «å tappe regimet for pengar», seier Kviterusslands utanriksdepartement.

Den siste runden med sanksjonar kjem etter at Kviterussland tvinga eit Ryanair-fly på veg frå Aten til Vilnius til å lande i hovudstaden Minsk for ein månad sidan. Ein regimekritisk journalist som var om bord, vart arrestert og ført bort frå flyet.

I tillegg til sanksjonar retta mot spesifikke personar og verksemder, vart EUs utanriksministrar samde om at dei vil innføre sanksjonar som rammar bransjar som er viktige for den kviterussiske økonomien.

(©NPK)