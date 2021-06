Panama ber USA og Europa om pengar til å handtere migrantstraum

utenriks

USA vurderer Panamas oppmoding, opplyser utanriksminister Erika Mouynes.

Ho seier at ho òg skal be europeiske land om hjelp når ho innleier eit kommande Europa-besøk.

Talet på migrantar som kjem til Panamas sørlege grense frå Colombia, blir venta å auke dei neste månadene, opplyser ho.

Tusenvis av migrantar, mange frå Haiti og dessutan afrikanarar som har teke seg til Sør-Amerika, kjem til Panama frå Colombia via jungelområdet Darién, eit utilgjengeleg grenseområde der det ikkje finst vegar og der ein berre kan ta seg fram til fots, ved å symje og ved hjelp av båtar.

Migrantane håpar å kunne ta seg vidare gjennom Mellom-Amerika og Mexico til USA.

I årets første fire månader kom over 11.000 migrantar til Panama. Så langt i år har landet brukt over 65 millionar kroner på å skaffe mat, husly og medisinsk hjelp til migrantane. For i fjor kom rekninga på 112 millionar kroner.

