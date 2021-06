Svensk ombodsmann kritiserer utpeiking av Palme-mistenkt

utenriks

I fjor erklærte svensk påtalemakt på ein pressekonferanse at Stig Engström – kjent som «Skandiamannen» – truleg drap statsminister Olof Palme.

Engström døydde likevel for over 20 år sidan. Justitieombudsmannen har granska handteringa til påtalemakta av saka og kom tysdag med konklusjonen sin.

Ombodsmannen meiner mellom anna at påtalemakta burde gjort meir for å ta vare på interessene til den avdøde mistenkte.

Påtalemakta slo sjølv fast at bevisa mot Engström ikkje ville halde i retten, påpeikar ombodsmann Per Lennerbrant. Likevel vart det på pressekonferansen i fjor skapt eit inntrykk av at Engström var den skuldige.

Dette utgjorde ei krenking av retten til å bli verdsett som uskuldig inntil det motsette er bevist, meiner Lennerbrant.

Den svensken justitieombudsmannen blir utpeika av Riksdagen, og funksjonen liknar på den sivilombodsmannen har i Noreg. Oppgåvene dreier seg om å sikre at borgarar ikkje blir utsette for maktmisbruk av offentlege styresmakter.

