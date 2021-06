Mørk framtid blir skildra i utkastet til FNs nye klimarapport

utenriks

FNs rådgivande klimapanel IPCC skildrar ein planet der global oppvarming vil få langt større konsekvensar for helsa til menneska enn i dag.

Svolt, tørke og sjukdom kjem først og fremst til å ramme fattige land, men også dei meir velståande vil bli påverka.

Den ferdige rapporten skal først offentleggjerast neste år, men eit utkast vart onsdag leke til nyheitsbyrået AFP.

Rapportutkastet er på 4.000 sider og inneheld den mest grundige gjennomgangen av korleis klimaendringane påverkar planeten, økosystema og menneska nokon gong.

– Verre for barn og barnebarn

– Det verste står att, og det kjem til å påverke liva til barna våre og barnebarn i langt større grad enn våre eigne, heiter det i rapportutkastet.

Der blir det mellom anna anslått at opp til 80 millionar fleire menneske enn i dag risikerer å bli ramma av svolt før 2050.

Politiske val som blir gjort no, som å fremje plantebaserte diettar, kan avgrense helsekonsekvensane, men mange av følgjene er på kort sikt uunngåelege, ifølgje rapporten.

I samband med lekkasjen har IPCC komme med ei fråsegn der det står at panelet ikkje kommenterer innhaldet i utkast til rapportar som framleis er under arbeid.

Auka matprisar

Ekspertane åtvarar mot korleis dei mest sårbare menneska i verda vil bli påverka av at fleire ting skjer i rask rekkjefølgje, som at avlingane sviktar, næringsverdien i viktige matvarer søkk og inflasjonen aukar.

Eit barn som blir fødd i dag, er venta å bli utsett for fleire klimarelaterte helsefarar før det fyller 30, men det avheng av kor godt menneska greier å handtere klimautslepp og aukande temperaturar.

I rapporten blir det òg anslått at det blir forstyrringar i vassyklusen som vil innebere at mengda avlingar blir redusert i Afrika sør for Sahara. Dessutan kan opp til 40 prosent av områda i India der det no blir dyrka ris, bli ueigna til dette.

Viktige søyler kan kollapse

– Grunnlaget for helsa vår kviler på tre søyler: Maten vi et, tilgang til vatn og husrom. Desse tre søylene er svært sårbare og i ferd med å bryte saman, seier Maria Neira, direktør for folkehelsespørsmål knytt til miljømessige og sosiale faktorar i Verdshelseorganisasjonen, til AFP.

Samtidig som oppvarminga påverkar tilgangen til viktige matvarer, søkk næringsverdien, ifølgje rapporten.

Mellom anna er proteininnhaldet i ris, kveite, bygg og poteter venta å falle med mellom 6 og 14 prosent, noko som betyr at nesten 150 millionar menneske risikerer proteinmangel.

Meir ekstremvêr vil dessutan føre til matsvikt oftare enn før, blir det påpeika.

Desse faktorane vil saman med auka etterspurnad etter plantebasert biobrensel og planting av tre som skal fange opp CO2, føre til at matvareprisane kan auke med så mykje som ein tredel innan 2050. Dette vil føre ytterlegare 183 millionar menneske i låginntektsfamiliar inn i ein situasjon der dei står på randa av kronisk svolt, anslår ekspertane.

I Afrika og Asia inneber det at 10 millionar fleire barn enn no kjem til å li av underernæring og hemma vekst i midten av dette hundreåret, noko som vil påverke helsa deira livet ut.

Vassmangel

I rapportutkastet blir det anslått at 80 prosent av dei som risikerer svolt, kjem til å vere i Afrika og Søraust-Asia.

Og det er ikkje slutt der. Millionar av menneske vil miste tilgangen til sikre vassforsyningar. Aldri tidlegare er følgjene av dette anslått å bli så alvorlege som i dette utkastet.

Allereie no er over halvparten av befolkninga i verda ramma av usikker tilgang til vatn, og problemet vil utvilsamt vart verre med klimaendringane.

Saman med konsekvensane for jordbruket og stigande havnivå vil mellom 30 og 140 millionar menneske bli internt fordrivne i Afrika, Søraust-Asia og Latin-Amerika innan 2050, lyd åtvaringa.

– Vatn er eitt av spørsmåla som generasjonen vår kjem til å bli konfrontert med om kort tid. Det vil bli massiv fordriving, massiv migrasjon og vi må behandle alt dette som eit globalt spørsmål, seier Neira.

Insekt spreier seg

Etter kvart som mygg og andre sjukdomsbærande insekt spreier seg til stadig fleire område, vil òg befolkninga i verda bli meir utsett for sjukdommar som gulfeber, denguefeber og zikaviruset.

Risikoen for malaria og borreliose er òg venta å auke, og det same gjeld for talet på barn som kjem til å døy av diaré.

I rapporten blir det vist til at koronapandemien har avslørt sårbarheita i mange land overfor framtidige helsesjokk, også dei som synest uunngåelege som følgje av klimaendringar.

– Covid har gjort desse brotlinjene i helsesystema våre ekstremt synlege, seier Stefanie Tye, forskar ved World Resources Institute's Climate Resilience Practice, som ikkje har bidrege til rapporten.

– Effektane av og sjokka som følgje av klimaendringane vil belaste helsesystema endå meir i ein endå lengre periode, og på måtar som vi framleis prøver å sjå ut over, seier ho.

