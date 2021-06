Menneskerettsgruppe: Facebook spreier propaganda frå Myanmars kuppmakarar

utenriks

Éin månad etter at Myanmars militære greip makta og fengsla dei folkevalde leiarane i landet, leidde Facebooks algoritmar framleis brukarane til sider som hylla kuppmakarane og forsvarte overgrepa deira, viser rapporten frå menneskerettsorganisasjonen Global Witness.

Dette sjølv om Facebook, som også eig Instagram, rett etter kuppet lova å fjerne sider eigd eller kontrollert av Myanmars militære.

– Dette viser endå ein gong at Facebook er flinke til å komme med feiande flotte kunngjeringar, men dårlege til å sørgje for at dei blir følgde opp, seier Sophie Zhang, ein tidlegare tilsett og varslar i Facebook.

– Dei har hatt år på seg til å betre det dei held på med i Myanmar, men framleis sviktar dei, seier ho.

Facebook opplyser at dei held fram med å overvake situasjonen i Myanmar, og at dei slår ned på alle postar, sider eller grupper med innhald som strir mot retningslinjene.

