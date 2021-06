Noreg blant dei i Europa som har vaksinert færrast: Slik vart Finland best i EU

utenriks

Finland er det store landet i EUs vaksinasjonsprogram som har gitt flest i befolkninga minst éin dose. Berre dei små landa Malta og Island, i tillegg til Ungarn som også bruker Sputnik- og Sinopharm-vaksinen, har gitt fleire éin dose.

Ifølgje det finske Folkehelseinstituttet THL har Finland no vaksinert 66 prosent av alle over 16 år. Noreg har til samanlikning vaksinert 51,3 prosent av alle over 18 år.

Tala gjeld delen som har fått éin vaksinedose. Finland har ein langt lågare del fullvaksinerte enn Noreg og dei fleste land i Europa, på berre 18 prosent av alle over 16. Noreg har fullvaksinert 34,1 prosent.

Nær flokkimmunitet

Finland kan bli første store EU-land som oppnår flokkimmunitet. Smittevernsjef Mia Kontio i THL seier til NTB at 80 prosent av dei over 18 år vil ha fått éin dose i starten av juli, medan dei fleste over 70 år vil vere fullvaksinerte.

Det nærmar seg veldig flokkimmunitet.

– Kva er høg nok vaksinedekning til å vinne kampen? Det veit ingen, trur eg. Men eg er sikker på at det vil ha ein effekt både på spreiinga av smitte og på sjukehusinnleggingar, seier Kontio.

EU-landa får vaksinar etter ei jamn fordeling, men det er store forskjellar i kor mange dosar som har vorte sette i kvart land. Noreg skil seg negativt ut.

I Europa-botnen

Medan over ti EU-land har gitt over halvparten av befolkninga totalt éin vaksinedose, er berre seks EU-land dårlegare enn Noreg, viser oversikta til Our World In Data.

Noreg har vaksinert rundt 40 prosent av heile befolkninga. Berre Slovenia, Slovakia, Kroatia, Latvia, Romania og Bulgaria har vaksinert ein lågare del. Land som Danmark, Tyskland og Italia er på over 50 prosent.

Folkehelseinstituttet vil ikkje svare på NTBs spørsmål om kvifor Noreg ligg så langt bak dei andre europeiske landa.

Assisterande direktør Jasper Littmann i FHIs vaksineprogram svarer svært kort:

– Noreg tek imot dosar i samsvar med avtalen med EU og sender ut alle dosar til kommunane med éin gong dei kjem i landet, seier han i ei utsegn via medievakta i FHI.

Løyndommen til finnane

Finlands smittevernsjef Mia Kontio trur ho veit svaret på kvifor Finland no er blant dei beste i Europa.

Finnane bestemde seg nemleg allereie i februar for å gå imot EU og utvide perioden mellom vaksinedosane frå seks til tolv veker. Den avgjerda har finnane stått ved, og ifølgje Kontio har det vorte ei suksesshistorie.

Noreg venta til samanlikning heilt til 30. april med å gjere det same, før vi gjekk tilbake til seks veker ein periode før deltaviruset tvinga oss til å utvide perioden igjen.

– Vi tok den avgjerda tidleg og har stått ved ho. Eg trur det er effekten av den tidlege avgjerda vår vi ser no. Den avgjerda har vist seg å vere veldig god òg i nye studiar, seier Kontio.

Meir smitte – færre sjuke

Sjølv om nye virusvariantar som den smittsame deltavarianten har vist seg å vere smittsam også for mange av dei med berre éin dose, ser alt ut til at dei med éin vaksinedose slepp unna med lette symptom.

Det har vi i Noreg mellom anna sett i Færder, der ein høg del fullvaksinerte har vorte smitta, utan å få alvorleg sjukdomsforløp.

– Det ser ut til å vere betre å ha meir tid mellom dei to dosane, særleg for dei eldre, seier Kontio.

– Så klart er dei sårbare litt lengre, men eg trur dei eldre og dei i risikogruppa har levd eit beskytta liv mellom dosane, seier Kontio.

Fullvaksinert i august

Det finske Folkehelseinstituttet har ikkje vurdert å snu.

– Det verka som eit veldig godt val allereie i februar basert på grunnleggjande immunologi, med oppløftande tal frå Storbritannia, seier Kontio.

Kontio opplyser at finnane ser ut til å vere veldig ivrige etter å få vaksinen, også i dei yngre aldersgruppene. Når store delar av pandemien kan avblåsast allereie i sommar, står det att å fullvaksinere befolkninga.

– Det vi anslår, er at vi når 70 prosents dekning for fullvaksinerte i befolkninga over 16 år mot slutten av august, seier Kontio.

