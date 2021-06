Over 40 land uttrykkjer uro for menneskerettssituasjonen i Kina

utenriks

Canadas ambassadør Leslie Norton uttrykte spesielt sterk bekymring for situasjonen for uigurane i Xinjiang-regionen då han presenterte oppropet som var signert av mellom anna Australia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan, Spania og USA.

Dei krev mellom anna at Kina gir FNs menneskerettskommissær Michelle Bachelet og andre observatørar umiddelbar og uhindra tilgang til Xinjiang.

– Truverdige rapportar antydar at over ein million menneske er vilkårleg arrestert i Xinjiang, og at det er utbreidd overvaking av uigurane og andre minoritetar og avgrensingar på grunnleggjande rettar og uighursk kultur, heiter det i erklæringa.

Erklæringa viser til rapportar om tortur og inhuman og nedverdigande behandling og straff, tvangssterilisering, seksualbasert vald og tvungen skiljing av barn og foreldre.

Kina nektar for alle skuldingar og svarte allereie før erklæringa fanst.

På vegner av ei gruppe land som inkluderte Kviterussland, Iran, Nord-Korea, Russland, Sri Lanka, Syria og Venezuela, las ein kinesisk representant opp ei erklæring der han uttrykte djup bekymring for alvorlege brot på menneskerettane til urfolk i Canada.

– Opp gjennom historia har Canada stole landet til urfolka, drepe dei og utrydda kulturen deira, sa han og viste til oppdaginga nyleg av 215 graver ved ein tidlegare internatskule.

Kviterusslands representant las opp ei anna erklæring på vegner av 64 land som støttar Kina og hevdar at Xinjiang, Hongkong og Tibet er Kinas interne affærar.

Canadas statsminister Justin Trudeau seier at landet har erkjent det dei gjorde mot urfolka og søkjer å kompensere dei.

– I Canada har vi hatt ein sannings- og forsoningskommisjon. Kvar er Kinas sannings- og forsoningskommisjon. Kvar er sanninga deira, sa han og viste til at Kina ikkje eingong erkjenner at det er eit problem.

