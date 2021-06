Svensk støtteparti droppar forslag som felte Löfven

utenriks

I eit intervju med Dagens Nyheter seier partileiar Annie Lööf at partiet ikkje lenger vil krevje at forslaget blir gjennomført.

Forslaget var ein del av den såkalla januaravtalen som vart inngått mellom den raudgrøne regjeringa og dei to støttepartia Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

– Sidan forslaget ikkje lenger er på bordet, synest vi det er viktig at vi justerer januaravtalen for å få betre balanse, seier Lööf.

Det var Centerpartiets krav om ei liberalisering av leigeprisane på nye bustader som førte til at det vart fleirtal for mistillit mot regjeringa i Riksdagen måndag.

Vänsterpartiet stemde ja sidan det er sterkt imot ei slik liberalisering. Partiet har vore ein del av det parlamentariske grunnlaget til regjeringa, men har ikkje hatt politisk innverknad.

Fornøgd Löfven

Löfven seier han er glad for Lööfs beskjed.

– Det er konstruktivt og ein veg framover. Det er viktig at fleire parti no handlar for det beste for landet. Det er vi alltid klar til å gjere, seier han til Dagens Nyheter.

Men tidlegare onsdag opplyste kjelder i Liberalerna, det andre støttepartiet, at det er uaktuelt for partiet å innleie eit nytt budsjettsamarbeid med Löfvens regjering til hausten.

Liberalerna har avbrote alt budsjettsamarbeid med den raudgrøne regjeringa og har ingen planar om å ta det opp att, opplyste kjeldene til nyheitsbyrået TT.

Sveriges sosialdemokratiske finansminister Magdalena Andersson ville onsdag ikkje stadfeste opplysningane.

– Det spørsmålet må Liberalerna svare på, sa ho på ein pressekonferanse.

– Leitar etter beste veg

– Akkurat no budsjettsamarbeider vi jo ikkje. Akkurat no handlar det om å prøve å finne beste vegen framover for Sverige og ei ny regjering, sa ho vidare.

Löfven har opptil ei veke på seg på å gi beskjed om regjeringa går av slik at leiaren for Riksdagen kan byrje arbeidet med å finne ut om det er grunnlag for ei ny regjering. Alternativt kan Löfven skrive ut nyval. Valet må då haldast innan tre månader.

Skrota januar-avtalen

Liberalerna varsla rett etter mistillitsavstemminga på måndag at det ser på samarbeidsavtalen frå januar 2019 som avslutta. Det vil i staden satse på ei borgarleg regjering.

Sjølv om mandatfordelinga er den same som etter valet i 2018, kan Liberalernas kursendring innebere at det er parlamentarisk grunnlag for ei ny borgarleg regjering, såframt dei andre borgarlege partia er villige til å samarbeide med Sverigedemokraterna.

Lööf seier på si side at ho ønskjer eit breitt samarbeid i midten av svensk politikk og at det beste er å halde fram med januaravtalen. I byte mot å droppe husleigekravet vil ho i staden ha skattekutt på ei rekkje område.

Ho seier òg at ho håpar Liberalerna vil halde fram samarbeidet med dei raudgrøne. Sjølv vil ho verken samarbeide med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

(©NPK)