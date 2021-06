Tolkar som jobba for britane i Afghanistan, har komme til Birmingham

utenriks

Ei interessegruppe for dei afghanske tolkane opplyste onsdag at den første gruppa med tolkar og familiane deira landa tysdag kveld, og at dei skal rett i 14 dagars karantene.

Den britiske regjeringa vil ikkje stadfeste desse opplysningane under tilvising til tryggleiken for dei involverte. Britiske styresmakter opplyste i slutten av mai at relokaliseringsprogrammet ville bli skunda på og utvida i takt med tilbaketrekkinga av Nato-styrkar.

Over 3.000 afghanarar vil venteleg bli henta ut av Afghanistan og gitt moglegheita til å bli ein del av det britiske samfunnet. Innanriksminister Priti Patel har gjort det klart at regjeringa har eit moralsk ansvar for dei som har jobba for britiske styrkar i Afghanistan, og familiane deira.

Tolkane lever svært utsett i heimlandet, og fleire tusen har bede land som USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike om å gi dei vern. Også Noreg skal hente ut tolkar som har jobba tett med norske styrkar i felten.

I dei 20 åra som er gått sidan den USA-leidde invasjonen, har fleire titals tolkar vorte torturert og drepne av ytterleggåande islamistgrupper.

