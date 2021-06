USA vil ha utanlandske soldatar ut av Libya

utenriks

Det er anslagsvis 20.000 utanlandske soldatar og leigesoldatar i Libya. FNs tryggingsråd har gjentekne gonger kravd tilbaketrekking, og onsdag kalla Tyskland inn alle involverte partar til fredskonferanse i Berlin.

– Fredsavtalen frå oktober i fjor må etterlevast fullt ut, og det inneber at alle utanlandske styrkar må trekkjast ut, sa Blinken før møtet opna.

Forutan Blinken er òg utanriksministrane frå Tyrkia, Frankrike og Egypt på plass i Berlin, og det same er Russlands viseutanriksminister Sergej Versjinin og representantar frå den FN-støtta overgangsregjeringa i Tripoli.

FN fryktar at dei utanlandske soldatane i Libya kan bidra til å velte planen om å halde val i desember.

– For å sikre stabilitet i Libya er det heilt avgjerande at valet finn stad som planlagt og at dei utanlandske soldatane og leigesoldatane verkeleg forlèt landet, seier utanriksminister Heiko Maas i Tyskland.

Delt land

Libya er framleis eit delt land. Opprørsgeneralen Khalifa Haftar har base i Benghazi og kontrollerer den austlege delen, der mesteparten av dei store oljeressursane i Libya er.

Haftar blir støtta av Saudi-Arabia, Egypt, Dei sameinte arabiske emirata og Jordan, og LNA-militsen hans har mange leigesoldatar i rekkjene sine, mellom anna frå russiske Wagner Group.

Wagner Group har tette band til det russiske forsvarsdepartementet og russisk etterretning og den antekne leiaren av selskapet blir òg knytt til president Vladimir Putin.

Kreml avviser likevel at leigesoldatane er i Libya på oppdrag frå Russland.

Skjør våpenkvile

Då Haftar i fjor prøvde å ta hovudstaden Tripoli, kom Tyrkia den FN-støtta regjeringa til unnsetning og hjelpte til med militærhjelp og styrkar.

I oktober gjekk opprørsgeneralen motvillig med på våpenkvile og ein avtale som innebar skiping av ei ny overgangsregjering som skal styre fram til det planlagde valet 24. desember.

Overgangsregjeringa blir leidd av statsminister Abdul Hamid Dbeibah og blir omtalt som Government of National Accord (GNA).

FN krev at også dei tyrkiske styrkane må forlate landet, noko tyrkiske styresmakter til no har avvist med tilvising til at dei er i landet på invitasjon frå styresmaktene.

(©NPK)