utenriks

Redningsarbeidarane jobbar på spreng for å redde fleire i ruinane, seier assisterande brannsjef Raide Jadallah i brannvesenet i Miami-Dade.

Bygningen ligg i Surfside, som ligg ved Miami Beach. Ordførar Charles Burkett i Surfside varslar at dødstalet mest sannsynleg vil stige. Burkett viser til at delav av bygningen er jamna med jorda.

– Det er hjarteskjerande fordi det verkar på meg som om det betyr at vi ikkje vil lykkast så godt som vi hadde trudd, med å finne folk i live, seier han.

Han seier at sjefen for bygningen har fortalt han at den var «ganske full» då ulykka skjedde.

USA vakna torsdag til nyheita om at ei tolvetasjes bustadblokk med over 100 leilegheiter hadde rasa delvis saman midt på natta amerikansk tid. Delar av blokka står framleis igjen.

Har store skadar

– Dette er ein frykteleg katastrofe. I USA rasar ikkje bygningar berre ned, seier Burkett.

Fleire av leilegheitene i bygningen blir ikkje nytta året rundt, så det er anteke at fleire av dei som ikkje er gjort greie for, ikkje var i bygningen. 15 familiar kom seg ut av bygningen på eiga hand, ifølgje ordføraren.

Eit basseng og ein parkeringsgarasje låg i den delen av bygningen som har rasa saman, ifølgje nettstaden Local10.com.

– Heile bygningen rista som om det var eit jordskjelv. Eg opna vindauget og såg ei støvsky, og så opna eg døra og såg at bygningen var som ei pannekake på baksida, seier ei kvinne som bur i niande etasje.

Ventar på beskjed

Brannvesenet i fylket Miami-Dade melde tidleg på Twitter at dei hadde rykt ut med over 80 køyretøy.

Hundrevis av redningsarbeidarar er på staden, ifølgje Miami Herald. Avisa melder òg at folk har samla seg på eit samfunnshus der pårørande ventar på beskjed om kva som har skjedd med slektningar som er sakna.

Redningsmannskap har mellom anna brukt kranar for å redde bebuarar ut via balkongane, samtidig som det er brukt hundar til å leite etter overlevande i ruinane.

Videoar og bilete viser ein stor haug med knust bygningsmasse på bakken, medan sida på det som står igjen av bygningen, er oppriven. Amerikanske medium har òg vist bilete av at ein gut blir redda ut frå bygningsmassane i live.

Minst ti skadde

Ifølgje ordføraren har minst ti skadde personar fått behandling på staden.

Bustadblokka vart bygd i 1981. Den ligg ved Collins Avenue, hovudgata som går gjennom Miami Beach og Surfside.

Årsaka til at delar av bygningen rasa saman, er ikkje kjend, men ifølgje ordførar Burkett hadde det gått føre seg arbeid på taket i minst 30 dagar før kollapsen natt til torsdag.

Rednings- og leiteoperasjonen vil ta opptil ei veke, Ifølgje Local10.com.

(©NPK)