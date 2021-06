EU-parlamentet formaliserer klimalov

utenriks

Den formelle godkjenninga vart gjord med 442 mot 203 stemmer. 51 parlamentarikarar avstod frå å stemme.

– Dette er ei kraftig oppjustering frå dagens nivå. Eg ser at dette kjem til å spele ei større og større rolle for Europa og verda, seier svenske Jytte Guteland, som var saksordførar.

Innan dette tiåret er omme, skal altså utsleppa ned med 55 prosent, samanlikna med nivået i 1990. Det er venta at EU-kommisjonen 14. juli vil leggje fram ein pakke med lovforslag som skal sørgje for at målet blir nådd.

