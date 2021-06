Harde ord mot Ungarn på toppmøte: Høyrer ikkje heime i EU

utenriks

Mark Ruttes bodskap er ikkje til å misforstå i det han er på veg inn til møtet.

– For meg høyrer ikkje Ungarn heime i EU lenger. Men det er ikkje opp til meg åleine å bestemme det – det er 26 andre land òg. Vi må ta dette steg for steg, seier Rutte.

Rutte er ein av 17 EU-leiarar som før møtet markerte si støtte for LHBT+-rettane til personar og lovar å halde fram kampen mot diskriminering.

Desse rettane har no hamna i sentrum når leiarane til dei 27 EU-landa er samla. Reaksjonane har vore mange og kraftige etter at Ungarn vedtok ei ny lov som mellom anna forbyr framstilling av seksuelle minoritetar – inkludert homofile og transpersonar – i innhald retta mot barn.

I tillegg til filmar og bøker blir òg undervisningsmateriell ramma. Dermed blir tilgangen til unge til informasjon om ulike legningar og seksuelle identitetar avgrensa.

– Kjempa for rettar

Ungarns statsminister Viktor Orbán har på si side forsvart lova og hevdar han er ein forkjempar for homofiles rettar.

– Under kommunistregimet vart homoseksualitet straffa, og eg kjempa for fridommen deira og rettane deira. Eg forsvarer homofiles rettar, seier Orbán på veg inn til toppmøtet på torsdag.

Over halvparten av leiarane i medlemslanda meiner altså at lova bryt med verdiane i unionen, men Orbán seier ho «ikkje handlar om homofile».

– Den handlar om å la foreldre ha einerett på å bestemme korleis dei vil lære barna sine om sex.

– Uakseptabelt

Stefan Löfven er ein annan EU-statsminister som har skrive under på brevet der leiarane lovar å halde fram innsatsen «for å garantere at framtidige europeiske generasjonar kan vekse opp i ei atmosfære av likestilling og respekt».

– Her stiller ein ikkje opp for likeverdet til menneske, og då må vi komme med ei tydeleg markering, seier den svenske statsministeren. Når det gjeld tiltak, viser han til EU-kommisjonen.

– Dei har ein prosess på gang vis-à-vis Ungarn, så det får dei ta seg av, men vi må seie kva vi meiner, seier Löfven.

Luxembourgs Xavier Bettel – som sjølv er homofil – deler noko av den personlege historia si på veg inn til møtet.

– Å akseptere at eg var homo er det vanskelegaste eg har gjort, å akseptere det sjølv og seie det til foreldra mine. Å no få høyre at det kjem av noko eg så på TV då eg var yngre, er heilt uakseptabelt – å blande saman homoseksualitet pedofili og pornografi er uakseptabelt, seier han.

Den belgiske kollegaen hans, Alexander De Croo, kallar den nye lova bakstreversk, medan EU-kommisjonens leiar har kalla den ei skam.

– Ikkje isolert, men delt

Samtidig er ikkje Ungarn heilt åleine. Medan landa i Nord- og Vest-Europa og rundt Middelhavet står bak brevet på torsdag, har leiarane i ni land valt å ikkje skrive under. I tillegg til Ungarn gjeld det Bulgaria, Kroatia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia.

– Om det er ein vinnar i alt dette, så heiter han Orbán. Han er ikkje isolert, han har splitta Europa, skriv den bulgarske journalisten Gerogi Gotev, som i mange år har dekt EU, på nettstaden Euractiv.

