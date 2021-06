NGO: Nesten 2.000 venezuelanske flyktningar drepne i Colombia på fem år

utenriks

Ifølgje den colombianske flyktningorganisasjonen Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES) blir stadig fleire venezuelanske flyktningar drepne i Colombia.

Mellom 2015 og 2020 vart minst 1.933 venezuelanske flyktningar drepne i landet, noko som er 2,8 gonger høgare enn den nasjonale drapsraten.

I rapporten, som byggjer på offisielle tal og skuldingar kom det fram at situasjonen mange venezuelanarar er i, fører til at dei ofte blir offer for diskriminering, framandfrykt og stigmatisering i Colombia.

I den same femårsperioden vart 2.319 venezuelanarar, for det meste mindreårige jenter, utsette for seksuelle overgrep i landet.

Spesialutsendinga til FNs høgkommissær for flyktningar, Eduardo Stein, opplyser at mellom 1.600 og 2.000 menneske no forlèt Venezuela dagleg.

– Dei fleste dreg først til Colombia, men halvparten held fram leitinga etter gode arbeidsforhold i land som Ecuador, Peru, Chile og Argentina, seier Stein i eit intervju med den amerikansk-venezuelanske fjernsynsstasjonen TVV.

Av dei rundt 6 millionar menneska som har flykta frå Venezuela sidan krisa byrja, har 1,8 millionar slått seg ned i Colombia.

