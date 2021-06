Ny smittetopp i Brasil

utenriks

Siste døgn har helsestyresmaktene òg registrert 2.392 nye koronarelaterte dødsfall.

Dermed har Latin-Amerikas største land, med 212 millionar innbyggjarar, totalt 18.169.881 stadfesta smittetilfelle og 507.109 registrerte koronarelaterte dødsfall, ifølgje dei siste tala frå helsedepartementet.

Mange ekspertar meiner dei reelle tala er høgare enn det den offisielle statistikken viser.

Smitten har auka jamt i over ein månad og helsestyresmaktene stadfestar no at landet er inne i den tredje bølgja, skriv avisa O Globo.

(©NPK)