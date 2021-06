WHO avdekte problem på russisk vaksinefabrikk

utenriks

Gamaleja-instituttet har søkt om godkjenning av Sputnik V hos WHO, som har inspisert fleire anlegg som produserer vaksinen. I Ufa sør i Russland avdekte dei problem som skapte bekymring om mellom anna testresultat knytt til produksjon og kvalitetskontroll, skriv WHO i ein rapport.

Det var òg bekymring knytt til fyllinga av vaksineglas, sterilitet, identifisering av vaksinepartia og om dei kan sporast.

WHO seier dei har starta dialog med produsenten, instituttet og russiske styresmakter for å sikre at det blir teke tak i problema så raskt som mogleg.

– Inspektørane påpeika enkelte manglar, og så vidt vi kjenner til er det teke omsyn til dette og det som måtte endrast, er endra, seier talsmann Dmitirij Peskov i Kreml.

