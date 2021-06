utenriks

Chauvin er kjent skuldig på alle tiltalepunkt i saka, og det mest alvorlege er forsettleg drap.

Dommar Peter Cahill avviste kravet nokre timar før straffeutmålinga i saka fredag og slo fast at Chauvin ikkje hadde vorte nekta ei rettferdig rettssak.

Afroamerikanske George Floyd døydde medan Chauvin pressa kneet sitt mot halsen og nakken hans i over 9 minutt under ein arrestasjon i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyd var mistenkt for å ha brukt ein falsk dollarsetel.

(©NPK)