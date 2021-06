BBC: Protasevitsj blir flytta til husarrest

utenriks

Dei to skal no bu kvar for seg i kvar si leilegheit, ifølgje familien. Flyttinga kom overraskande, seier Sapegas stefar.

Protasevitsj og jusstudenten Sapega vart arresterte då Kviterussland tvinga eit Ryanair-fly dei var på, til å lande i Minsk.

Begge to er viste fram på TV der dei har tilstått opposisjonell verksemd som blir klassifisert som ulovleg i landet.

TV-framferdene verka under tvang, og både familie og menneskerettsorganisasjonar meiner dei er utsette for tortur i fengselet. Tvangslandinga i Minsk førte til at USA og EU skjerpa sanksjonane mot regimet til Aleksandr Lukasjenko.

